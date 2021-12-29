香港歌手何韻詩29日早上6時遭警方國安處以「串謀發布及複製煽動刊物罪」拘捕，現被帶往西區警署，此次遭捕人士包括《立場新聞》前總編輯鍾沛權、周達智、吳靄儀、方敏生、何韻詩、林紹桐，何韻詩接下來的線上演唱會恐遭取消。

據《香港01》報導，香港警方國安處今早（29日）拘捕網路媒體《立場新聞》6名高層，控他們涉嫌違反「串謀發布煽動刊物罪」，身為《立場新聞》前董事的何韻詩也難逃一劫，8點半何韻詩也在臉書證實消息，「Admin：今早6時警方國安處到何韻詩住所以『串謀發布及複製煽動刊物罪』拘捕何韻詩，現被帶往西區警署」。

消息傳出，不少粉絲都湧入她的臉書替她集氣，「為你們禱告，願平安」、阿詩頂住呀！師傅會看住你」、「撐住啊」、「平安，希望沒有事」、「好人一生平安」、「太扯了！拜託沒事！」、「一定要平安回來」、「沿途在修理著熄了的曙光，祝你在亂流下平安」、「唉～好恐怖」、「惡法害命，天理不容」。

事實上，何韻詩原定9月要在香港舉辦7場演唱會，場地卻無預警全被取消，她仍堅持要舉辦線上演唱會，「我唯一可以做的事，就是繼續唱下去」，原本1月2日將舉辦，恐怕又因為遭捕被迫取消。