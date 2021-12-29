「金曲歌王」王力宏和李靚蕾離婚風波鬧得沸沸揚揚，讓王力宏優質、正面形象全毀，最後王力宏在網上道歉，並宣布暫退演藝圈，眼看著王力宏婚變事件慢慢平息，沒想到王力宏的自創品牌「龍的傳人」卻爆出爭議，有大陸直播主宣稱，服飾的刺繡是來自博物館的古董，還自豪說，是從蘇州博物館研究所花了高價買來的，對此，博物館官方竟出動發文回應，徹底打臉王力宏潮牌。

王力宏先前被李靚蕾指控私生活紊亂、對婚姻不忠，讓他形象和演藝事業全毀，更遭多個代言品牌切割，連帶他創立的潮牌「龍的傳人」也遭到購物平台下架，不過潮牌近日卻爆出宣傳造假，有直播主介紹「龍的傳人」服飾時，除了強調是王力宏親自設計外，還特別介紹袖子上的刺繡，宣稱是從「古董上面剪下來的，很值錢」，並強調是從蘇州博物館研究所花了高價買來，還自豪說，這是真正結合古今的衣服，是真正的「國潮」。

此話一出引發網上熱議其「古董做刺繡」的真偽，對此，蘇州博物館也跳出來澄清，表示博物館目前沒有和任何藝人合作、也沒有「蘇州博物館研究所」的部門，並強調，文物是屬於人民的，館方只是幫忙保管、保存、研究，為的就是好好留給下一代，而蘇州博物館聲明也形同是打臉王力宏潮牌、戳破直播主的謊言。