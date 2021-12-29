綜合香港「星島網」和「東網」消息，香港警務處國家安全處人員今早（29日）兵分多路，6時20分許，到網路媒體「立場新聞」辦公室搜查；此外，有消息稱 「香港記協」主席、「立場新聞」副採訪主任陳朗升涉嫌串謀發佈煽動刊物罪被捕，警方國安處人員持法庭手令到其沙田區的住所搜查。行動中，警方共派出逾200名軍裝及便衣人員。

據東網報導，香港警務處國家安全處於今日(29日)拘捕《立場新聞》6名高層或前高層人員（3男3女），年齡在34至73歲之間，他們涉嫌違反《刑事罪行條例》第9及10條串謀發佈煽動刊物罪，並搜查被捕人士的處所。

香港警方表示，執行由法院根據《香港國安法》第43條實施細則附表1發出的法庭手令，搜查觀塘區一網媒公司辦公室，搜查令包括授權警方搜查及檢取新聞材料的權力，行動中，警方共派出逾200名軍裝及便衣人員，搜查行動仍在進行中。

據瞭解，被捕6人為鍾沛權、周達智、吳靄儀、方敏生、何韻詩、林紹桐，當中5人為前董事，其餘1人為署理總編輯，涉嫌提供平台發佈煽動性文章，違反《刑事罪行條例》第9及10條串謀煽動意圖罪。

香港國安處人員早上兵分多路，一批人員於早上6時許，持法庭手令掩至記協主席、《立場新聞》副採訪主任陳朗升位於沙田顯徑邨的寓所搜查。至早上7時半，警員把他押上廂型車帶走，車輛隨後駛入大埔帝欣苑。

另一批人員則前往《立場新聞》位於觀塘開源道55號開聯工業中心的辦公室搜查。至早上8時20分，警員押林紹桐及鍾沛權搜查觀塘辦公室。

今年6月《立場新聞》曾發出公告，《立場》母公司6位董事余家輝、周達智、吳靄儀、何韻詩、方敏生及練乙錚辭去董事職務，其餘2位董事蔡東豪及鍾沛權留任。至上月鍾沛權宣佈辭任《立場新聞》總編輯一職，由林紹桐署任。鍾的妻子為前《蘋果日報》副社長陳沛敏。

據香港橙新聞等港媒報導此前報導，《立場新聞》曾公然發佈煽暴文章，文中揚言「北愛爾蘭武裝反抗的土壤和環境並非絕不可能在香港發生」，香港人有條件「背水一戰」等。在引發社會批評後，該媒體將文章刪除。

有港媒稱，法律界人士認為，煽暴文章已涉嫌觸犯《香港國安法》，而「立場新聞」將之轉載也有可能觸犯《國安法》，即使刪除文章也不代表可以豁免法律責任。今年5月7日，有香港市民到香港警察總部舉報該媒體涉嫌違反《香港國安法》，希望警方嚴肅徹查。