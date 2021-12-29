台鐵新車EMU3000上路首日「廁所門故障」。（圖／翻攝自台鐵粉專）

交通部台鐵局引進新型EMU3000型城際列車，聽說比普悠瑪號與太魯閣號還更舒適，引起鐵道迷關注，結果今（29日）才剛上線營運，就傳出廁所故障的消息，讓網友看了忍不住吐槽「很台鐵耶！」對此，台鐵表示，目前只知道是車門無法關，詳細狀況還要再確認。

EMU3000首航408次今早從樹林開車，搭乘率約9成多，比平時高出許多，主要是鐵道迷上車嘗鮮，尤其台鐵首創的商務車廂「騰雲座艙」更是滿到元旦連假。

一名網友在臉書社團《台鐵家族》上發文表示，首航台鐵EMU3000型城際列車408車次，結果該列車7車的廁所故障了，讓原PO忍不住吐槽說「第一天，很台鐵耶！」

台鐵EMU3000列車今正式首航，首航408次列車竟發生廁所故障，被網友戲稱「第一天，很台鐵」。（摘自臉書台鐵家族）

貼文曝光後，引起網友討論，「這是真的嗎」、「台鐵411車次的7車廁所同樣故障」、「至少今天一早沒看到這張紙」。另也有網友替台鐵緩頰說，這應該不是故障吧？可能是無障礙廁所，跟哺集乳室一樣，平時不會對外開放，不然可能會有逃票的人躲在裡面，普悠瑪就是這樣子。

針對此事，台鐵回應，由於第7車是友善廁所，電腦顯示故障訊息，車長可能選擇暫時性封閉，列車抵達台東後會有技術人員處理。

交通部長王國材也說，列車投入營運前會有一段測試期，營運一陣子才辦驗收，所有狀況都全部確定完才能通過驗收。