由林心如、楊謹華主演的Netflix台劇《華燈初上》，開播後話題不斷，連女星都抵擋不了魅力，近日成語蕎、楊晨熙（果凍姐姐）、黃喬歆（瑤瑤）、斯亞、林采緹、夏宇禾等人舉辦聖誕節派對，各個打扮成劇中的媽媽桑或酒店小姐角色，成語蕎負責林心如飾演的蘿絲媽媽桑，辣穿深V戰袍霸氣又性感。

成語蕎昨（28日）在IG分享和一群演藝圈星友開耶誕party的限時動態，畫面中，她吹著復古半屏山波浪捲，臉上化冶豔彩妝，搭配一對銀色流蘇垂墜式耳環，看起來已經很搶眼，又穿一件黑色亮片洋裝，燈光照在身上時，散發一股低調奢華的貴氣，再往下看，修長美腿踩著血紅尖頭高跟鞋，整體造型美豔、性感又強勢。

成語蕎和扮演「蘇媽媽」的蘇心甯合照，神還原林心如和楊謹華在《華燈初上》的媽媽桑造型，絕美模樣不輸劇中角色。另外，楊晨熙在IG限時動態曝光一張全體女生的大合照，笑說：「各位媽媽上班嘍！」只見每個女藝人都打扮得妖嬌美麗，辣秀纖細美腿或豐滿上圍，後方還很應景的亮出「華燈初上」當背版，複製劇中的場景，讓這場聖誕派對更有意思。

《華燈初上》第二部全新8集將於12月30日上架，看點更勝第一季，林心如會與戲外丈夫霍建華同台演出，吳慷仁變身酒店第三性公關，妖嬌模樣完全不輸生理女性，現在正在浪頭上的徐若瑄也驚喜客串光酒店前一代媽媽桑，至於蘇慶儀（楊謹華 飾）到底是如何死的？兇手是誰？可望在第二季找到解答。