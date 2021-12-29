2022年又有新制上路，有款保單被迫暫停銷售。金管會明訂，因應美國保險監理官協會新訂定的變額年金保單準備金提存規範（VM-21），所有壽險公司附保證投資型保單，最晚2022年1月1日必須適用VM-21，由於變更準備金提存方式，保單要重新送審，在取得核准前，保單必須暫停銷售。

目前如國泰人壽已公告，其附保證投資型保單已暫停銷售，估計暫停銷售「幾天」，應可取得金管會同意，新的提存方式並不會影響其保單的附保證條件，保戶只是最近幾天可能無法投保這類保單，但之後依舊可以買到一樣的商品。

附保證投資型保單先前保證形態很多，如身故保證給付1倍多的已繳保費，可協助解決市場波動造成資產無法100％傳承的問題，也有保證生存給付金，即擔心市場走跌時損及每月領取的退休金等，一度也有數百億元的銷售量。

先前市場上如富邦人壽、台灣人壽、安聯人壽、三商美邦人壽都有推出附保證型投資型保單，金管會在2021年3月祭出新規定，主要是投資型保單若要附保證給付，僅能提供「最低身故保證」，且保證金額不得高過一倍所繳保費，同時月月配息型類全委投資型保單，若要附保證給付，當基金淨值低於80％時，必須停止撥回等，當時即有一波停售潮。 3月新法規之後加上新生命表，這類附保證投資型保單買氣並不高，這次是因應美國對此類保單的新提存方式，附保證投資型保單在2022年1月1日前必須調整新的準備金提存方式，要重新送金管會核准，在未取得核准前，不得銷售。

國泰人壽強調其為第一家送審的公司，且新的提存辦法試算後影響不大，且並沒有要增提的問題，因此保單可能只是「暫停銷售幾天」，之後保單保證條件等都不會改變，保戶也不必急著購買或擔心買不到。