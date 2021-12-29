塑膠椅是辦桌、大型集會活動的必備品之一，可堆疊收納又耐用，有網友詢問，為什麼塑膠椅的中間要設計一個洞，釣出內行人解釋，留孔洞的目的是為了「排氣」，避免椅子堆疊後產生壓力，導致椅子不易分開。而之前也有網友說，該設計方便製造過程中脫模，還可節省塑料。

一名網友26日在臉書社團《你現在在幹嘛》發文表示，他坐了10幾年的塑膠椅，一直不解塑膠椅的中間為何要設計一個洞，這個洞有什麼用途。

文PO出後釣出一堆內行人，表示塑膠椅中間開一個洞是為了方便排氣，避免椅子堆疊後產生壓力，導致椅子不易分開，「疊起來再拿時有個洞壓力才會平衡」、「椅子疊放在一起的時候，中間有個洞，才比較好拿起來」、「方便拿，然後堆疊時方便排氣」。

之前也曾經有網友表示，塑膠椅上的洞口設計有4大巧思，除了排氣外，坐起來比較透氣、方便拿取，對製造業者來說也方便脫模且節省塑料。