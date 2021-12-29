藝人王大陸日前和馬來西亞歌手蔡卓宜合拍戀愛實境節目《怦然再心動》而傳出熱戀，私底下還曾多次被路人拍到約會的甜蜜模樣，但近日卻傳出已經分手，女方的經紀公司甚至在微博上發聲證實，沒想到3天後又被人拍到同框的畫面，讓網友們傻眼。

王大陸在戀愛綜藝《怦然再心動》中，曾與蔡卓宜有多次曖昧的互動，私底下也被目擊甜蜜約會因此傳出戀情，甚至還在今年5月被大陸媒體拍到路邊激吻的畫面，直接公開戀情。不過，在聖誕節25日當天，女方微博粉絲團「蔡蔡的研究基地」突然發出聲明，表示：「蔡卓宜女士目前處於單身，以前確實有交往對象，不過現在已和平分手，其他均為不實報導」，內容還強調「今後蔡卓宜女士以事業為主」，疑似想要大動作的與王大陸做切割，引起網友熱烈討論。

蔡卓宜透過微博發出分手聲明。（圖／微博@蔡蔡的研究基地）

當時的王大陸則在吉林出席長春電影節，並擔任頒獎嘉賓，沒有對戀情多加說明。但28日蔡卓宜出席「2021鳳凰網時尚盛典」的活動結束後，卻被目擊王大陸特別現身接她下班，而蔡卓宜似乎不太領情，面無表情的往前快走，身後的王大陸則不斷向兩旁拍照的民眾揮手，似乎不受女方單方面聲明影響心情。

不過，網友看到照片相當傻眼，還是忍不住留言：「不是分手了嗎？王大陸怎麼又像沒事一樣出現」、「這兩人實在讓人看不懂」、「估計是小情侶吵架了」、「應該蔡蔡鬧情緒才說分手了」、「什麼跟什麼？前幾天說分手現在又和好了？」再度引發話題。