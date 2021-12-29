前「七朵花」女星賴薇如的富二代男友邱樂偉（Royal Chiou）開頂級健身房，卻因疫情緣故收攤，先前傳許多會員求償未果，更遭股東控訴詐欺200萬，賴薇如昨(28)日親上火線替男友聲援，表示「投資有賺有賠」，並強調支持奧運柔道銀牌國手楊勇緯，曾捐價值2,000多萬元的器材給國立台灣體育運動大學，望以此說法洗白；至於被問到未來是否嫁邱樂偉，她則羞回：「至少他不是個渣男」，澄清爭議之餘不忘放閃。

賴薇如替邱樂偉說話，表示：「如果是詐欺，就不會把原本2,000多萬的器材捐給國立台灣體育運動大學，為了支持台灣奧運選手楊勇緯，當初就是避免股東糾紛，才選擇把器材捐出去。」未來是否考慮嫁邱樂偉？她羞說：「謝謝關心，至少他很正直不是個渣男。」

奧運柔道銀牌國手楊勇緯載譽歸國後被頒發精英獎最佳男運動員獎。（鄭任南攝）

邱樂偉旗下的「Dynasty皇家官邸健身俱樂部」主打中高端精品健身，今年7月26日卻無預警結束營業，不僅會員權益受損，也爆發投資糾紛爭議。共襄創投股份有限公司執行長謝喻詠，指控俱樂部負責人邱樂偉（Royal Chiou）以投資加盟店為由，詐騙投資款200萬元，謝喻詠與律師徐子雅昨(28)日上午到台北地檢署控告負責人邱樂偉（Royal Chiou）涉嫌詐欺取財罪，呼籲當事人出來面對。

共襄創投股份有限公司執行長謝喻詠（右）與律師徐子雅（左）28日上午到台北地檢署控告女星賴薇如男友邱樂偉（Royal Chiou）涉嫌詐欺取財罪。（陳志賢攝）

邱樂偉(Royal Chiou)在士林經營「Dynasty」精品健身房，受不少名人與網美的青睞；據報導，他是女星賴薇如的男友，雙親是北市大地主；據悉邱樂偉喜歡在個人IG上PO出與名人的合照，彰顯其人脈深廣。賴薇如強調「他不是個渣男」，似有意將他與日前爆施暴爭議的「渣男」林秉樞形象區隔開來。

另據媒體報導，邱樂偉2019年與賴薇如在北市夜店「Frank Taipei」飲酒玩樂時，因不滿簡姓男子闖進包廂不斷向賴薇如搭訕，兩度痛毆掐脖簡男；後來士林地院依傷害罪判處邱樂偉拘役30日，得易科罰金。但看賴薇如此次相挺邱樂偉，足見兩人感情交往狀態穩定。