實習醫記憶斷片 誤認名牌卡打車被偷急報案

台中一名23歲姜姓實習醫師，27日深夜22時許走進台中市警二分局永興派出所，氣急敗壞的說心愛的腳踏車被偷了，他向員警表示，自己最後一次騎乘腳踏車是一星期前回台北時，並說自己每次都停在固定的地方，員警調閱停車場監視器也確認姜男說法，於是依規定受理報案，事後姜男接獲友人來電，這才驚覺記錯自己的「最後一次」，原來是一場烏龍竊案！

經警方了解，姜男家住台北，目前在中國醫藥大學附設醫院實習，平時在臺中都以知名廠牌的腳踏車代步，每次都會將腳踏車停在停車場的固定位置，27日傍晚需要使用腳踏車時，在熟悉的角落赫然驚覺愛車不見了，請友人幫忙尋找，但找遍整個停車場都遍尋不著，因此篤定是被偷走了，立馬前往派出所請員警協助。

經員警協助調閱監視器，確認在姜男印象中最後使用腳踏車的時間確實有騎進校園停車場，沒想到姜男完成報案才剛走出派出所，就接到友人來電告知「我看到你的腳踏車耶！」他才猛然想起原來印象中的「最後一次」，其實還有兩次的騎乘，才會把車停放在其他地方，對於自己的記憶斷片而麻煩忙碌的警察感到非常不好意思，頻頻致歉，送了一袋飲料及麵包前往派出所表達歉意。

台中市警局第二分局分局長陳家銘呼籲，許多民眾在停車時，未特別留意停車位置，而導致事後找不到愛車，建議民眾可找一個醒目之標的物，用手機拍照，避免事後苦尋不著車輛，且盡可能將車輛停放在燈光明亮及有監視器處所，以免遭受宵小覬覦。