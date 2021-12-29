國民黨立委陳玉珍日前在節目《單身行不行》中大聊自己的感情經驗，除了自爆年輕時曾與一任男友交往9年沒發生關係外，也透露與另一位男友分手後還是一直記得對方的生日，一直到去年為止都會送生日禮物到對方家去。

陳玉珍表示，自己28歲時與一任男友交往，在一起9年期間對方不斷劈腿換女伴，但她雖然知道卻持續忍讓，自爆因為當時觀念較傳統，認為要結婚才可以有進一步關係，「對這個男生來說我事實上也很不公平，我自己可能錯還比較多」，最後對方因為父親要求答應結婚，但她卻反而清醒，意識到對方真的不愛自己，才下定決心不再來往。

陳玉珍說，事後自己與另一位男生交往，結果對方卻莫名其妙突然消失，自己因為知道對方住處的關係，直接上門找人想知道到底怎麼回事，結果對方卻說「我不喜歡女生！」不過陳玉珍也說之後發現這只是藉口，因為後來有找到對方的前女友。

陳玉珍表示，這位男生有才華又聰明，自己打從心底很喜歡對方，一直到現在都記得對方的生日是3月6日，更自爆雖然兩人已經分手很久，但一直到去年為止都會送生日禮物到對方家去，就這樣送了7、8年了。不過陳玉珍也說，自己從分手後到現在都沒有再見過對方，只是單純去送生日禮物，對方也沒有給予任何回應，並說「我現在對那個人已經沒有懸念了」。