民眾返家後才發現其中荷包蛋造型糖果的袋中，疑似被店家偷放鐵片灌水重量。（翻攝臉書社團《新竹大小事》）

新竹市竹蓮市場是市區首間經管理，環境整潔又舒適的傳統市場，而有民眾日前在該市場某個糖果店中買了秤重計價的散裝糖果，小小一包就要500元，返家後卻在糖果袋中驚見「鐵片」，疑似店家為了灌水重量出奧招。對此，竹蓮市場也火速回應，已譴責該攤商，並禁止其再來擺攤。

有女網友在臉書社團《新竹大小事》發文，稱27日在竹蓮市場一樓漂亮的糖果店購買了秤重的散裝糖果，店家定價為每100公克糖果要130元，她挑選約8至9種糖果，每種約裝了3至5顆不等，最終結帳時，總金額落在500元以上。

原PO坦言，糖果單價並不便宜，買完之後不敢讓家人知道，結果返家仔細一看，竟發現其中2個荷包蛋造型的糖果袋中都多出了圓圈型、用來綁在造型氣球末端的鐵片，疑似是店家為了增加糖果重量所做的不誠實行為，讓她深受打擊，表示以後購物會更加小心，打算把這次購物經驗當作教訓。

文章曝光後，不少在地人於留言區回應，「鐵片太誇張，謝謝你在無奈之餘還能好心告知鄉親」、「誇張，鐵片是坑人的吧！真是無良商家」、「謝謝告知，拒買了，不誠實的店家」，也有網友說，竹蓮市場一樓多為流動攤販，建議原PO可向管理中心反映。

對此，竹蓮市場也火速於留言區回應，表示抱歉讓原PO有不愉快的消費經驗，他們已譴責該攤商的行為，並禁止其再來竹蓮市場擺攤，並承諾會退還商品款項；竹蓮市場表示，絕對不允許攤商以不肖手段販售商品，謝謝市民朋友的共同監督，才能讓大家擁有公平的買賣空間。