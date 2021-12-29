喉嚨痛不一定都是感冒造成，耳鼻喉科醫師陳亮宇指出，喉嚨痛分上段、中段、下段，依據痛的位置不同，疾病也不一樣，若疼痛的部位在喉嚨下段，甚至可能是頸部長腫瘤，也有可能是甲狀腺發炎，而非喉嚨痛，呼籲大家就醫時講清楚喉嚨痛的位置及痛的狀況，避免被誤判為喉嚨發炎。

陳亮宇醫師日前在臉書表示，病人喉嚨哪裡痛要講清楚明確位置，與不舒服的症狀，才能有助診斷，再搭配觸診、鼻內視鏡、頭頸部超音波等，讓醫師能盡快釐清病情並做正確診斷。

首先是喉嚨上段痛，陳亮宇表示，這部位疼痛常與扁桃腺及周圍淋巴組織有關，像是扁桃腺結石或慢性發炎，或是扁桃腺後方的莖突骨過長，導致吞嚥有刺痛感的「老鷹症候群」。

至於喉嚨中段痛，陳亮宇表示，有可能是胃酸逆流至咽喉造成的炎症，或是喉嚨黏膜乾燥所導致不適，例如乾燥症。

陳亮宇說，在這當中最需要注意的是喉嚨下段痛，喉嚨下段不適不只是胃食道逆流導致，也可能是頸部有腫瘤、心理壓力過大，或是老師、業務、歌手等職業要頻繁用嗓子，導致咽喉、喉嚨中下段也會出現緊繃感。

此外，民眾以為的喉嚨痛，也可能不是喉嚨在痛，陳亮宇指出，特別是甲狀腺發炎出現的頸部疼痛，很常被病人直接認定是喉嚨不適而就診，若加上沒講清楚或缺乏相關檢查設備，一不小心就會被誤判為喉嚨發炎。