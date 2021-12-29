大陸經濟成長趨緩，工業用縫紉機零組件大廠強信-KY稼動率滿載，貨櫃缺櫃問題慢慢獲得解緩，交貨較順暢，第四季營收符合旺季表現，獲利因產品組合優化，可推升毛利率逐步上揚，獲利有機會優於第三季。

強信預期，設備更新周期可推升工業用縫紉機客戶訂單能見度，目前訂單能見度至少看到明年第二季，對明年上半年營運審慎樂觀。

強信11月合併營收1.54億元，與10月持平，年增9.52％；前11月合併營收15.54億元，年成長36.88％。強信表示，稼動率滿載且訂單持續暢旺下，強信預期第四季營運表現可符合旺季水準，第三季EPS回升至0.81元，接近疫情前旺季水準，產品組合優化，可推升第四季毛利率逐步上揚下，第四季獲利有機會優於第三季。

強信表示，強信的刀具、針位組與自動裝置產品訂單能見度持續拉長，目前訂單能見度看到明年第二季，其中來自工業縫紉機整機廠的訂單，仍是主要成長動能。強信今年上半年工業縫紉機整機廠客戶占整體營收比重61.3％，比去年同期54.7％高出許多，以金額來看，年增率高達60.8％，高於上半年營收年增幅43.5％。

強信強調，強信主要不只因全球服裝消費市場的明顯回溫而受惠，還因行業景氣循環開始進入上升周期所帶動。市場需求強勁的支撐下，強信持續投入生產製程自動化，逐漸發揮效益，第三季起，稼動率滿載。強信在此之前，已著手擴增生產線，新產能明年可開始挹注營收，貨櫃吃緊情況也比較緩和，後續交貨可更順暢。

強信強調，強信對於明年上半年營運樂觀審慎，主因是設備更新周期推升工業縫紉機廠客戶訂單能見度至少看到明年第二季，成衣紡織廠的高稼動率生產，也帶動耗材業務保持穩健成長。此外，強信近年積極投入發展的自動化裝置產品，明年可以高成長，對提升毛利率有所助益。