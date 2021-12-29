台股續創新高，聯發科(2454)接近封關，近期股價氣勢強勁，今震盪開高走高，股價最高成功挑戰歷史新高、達1200元，聯發科旗艦晶片天璣9000終端將在下季上市，目前也獲多家大陸一線品牌智慧機採用，預計到明年上半年都會維持強勁拉獲力道。

聯發科天璣9000在效能上表現更勝市場預期，與勁敵高通8 Gen 1架構類似，但在許多效能品項跑分大幅躍進，故聯發科有機會藉由天璣9000自高通手中搶下旗艦機市占。

天璣9000除可讓聯發科在旗艦市場拉近與高通的距離外，因為有多家Android大廠已經宣布明年第一季採用聯發科產品，市場推測，天璣9000的單價落在100~110美元，明顯高於市平均產品，對於ASP拉抬有明顯貢獻，也有利於聯發科在毛利率上的支撐，後續，聯發科也預計在明年會推出搭載毫米波產品的旗艦5G晶片，持續將市場動能延續下去。

以聯發科第四季財測來說，以美元對台幣匯率1比28計算，第四季營收約1206-1311億元，季減少0~8%、年增加25~36%，毛利率46-49%，較上季預估的區間44.5~47.5%明顯上調，含員工分紅的營業費用率則約23~27%。