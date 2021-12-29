消息面：

1.美國聯邦住房金融局（FHFA）公布，10月房價月漲1.1%，高於9月的月漲0.9%。與去年同期相比，10月房價指數上揚17.4%，報358.3。

2.標普/Case-Shiller美國10月全國房價指數較去年同期上漲19.1%，略低於9月的年漲19.7%，為連續第2個月放緩。美國20大城市房價指數年漲18.41%，較9月的年漲19.09%下滑，並略低於市場預期的年漲18.5%。經季節因素調整後，美國20大城市房價指數月漲0.92%，大致符合市場預期。

3.根據美國石油協會（API）統計，上周美國原油庫存減少310萬桶，少於市場預期的減少320萬桶。上周汽油庫存增加31.9萬桶，餾分油庫存減少71.6萬桶。美國能源情報署（EIA）將於周三公布官方庫存數據，市場預期為上周美國原油庫存減少320萬桶。

4.市場對Omicron變種病毒可能衝擊經濟發展的擔憂持續降溫，周二國際油價連漲第二天，並再創一個月新高。紐約期油收漲41美分或0.54%，為每桶75.98美元。倫敦布蘭特期油收漲34美分或0.43%，為每桶78.94美元。

5.投資人評估疫情對經濟可能造成的衝擊，周二美股標普500指數在觸及盤中新高後拉回，終場以微跌做收，以及市場預期聯準會最快於明年3月升息，在避險資金拉抬下，周二美元在節前的淡靜交投中微幅上漲，尾盤ICE美元指數漲0.177%，報96.223。

6.市場對高漲的通膨仍感擔憂，但美元升勢使金價漲幅受抑，周二紐約2月期金收漲2.1美元或0.1%，為每盎司1810.9美元，盤中最高升至1821.6美元，創下近1個月新高。其他貴金屬方面，銀價漲0.3%，為每盎司23.1美元。鉑金漲0.9%，報每盎司979.54美元，鈀金漲1.9%，為每盎司2007.36美元。