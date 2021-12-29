華爾街的走高讓市場感到振奮，歐洲股市周二收漲。然而西班牙、英國等國的新冠病例數飆升，仍讓市場感到擔憂。

周二泛歐Stoxx 600指數收漲3.01點或0.62%，為488.50點，收在近5周高點。

儘管Omicron病毒的威脅，阻礙了緩步回升的全球經濟復甦腳步，另外也有供應瓶頸和物價飆升等問題，但分析師們認為，到今年底前風險偏好依舊強勁。

泛歐Stoxx 600指數正迎來今年3月以來最佳月份，12月至今已上漲5.5%。歐股在2020年下跌4%之後，今年至今已上漲22.4%。

歐洲多數股市周二都上漲，西班牙IBEX指數漲0.97%，德國DAX指數漲0.81%表現最好。「聖誕升市」的憧憬繼續推進歐股上漲。

部分國會議員支持修正案，阻礙最終批准，然西班牙下議院的左派少數政府最終仍然通過了2022年的預算案。

英國政府表示，新年前不會實施新的管制。法國立即收緊防疫措施，不過除夕夜不會實施宵禁。

瑞穗銀行的Varathan說，Omicron病例數的快速增加，可能會減緩央行在明年收緊貨幣政策的計畫，甚至可能計畫流產。

義大利的Alerion潔淨能源大漲4.1%。新聞報導稱，其控股家族可能出售該再生能源公司的最多43%股份，交易價值約在8億歐元(約9.05億美元)。

瑞士專業化學品製造商Clariant和德國巴斯夫(BASF)分別上漲0.7%和0.5%。Clariant表示，將以6000萬美元收購巴斯夫的北美資產，希望能有助於擴大永續業務的發展。

西班牙電信上漲0.8%。該公司宣布與工會達成協議，在明年初裁員2700人。

義大利金融公司Banca IFIS大漲5.5%。該銀行表示，母公司已經將該銀行的註冊辦公室改到瑞士。