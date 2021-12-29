台中市公設民營西屯鵬程托嬰中心29日開幕。（盧金足攝）

市長盧秀燕表示，明年起生育津貼，生1胎由1萬提高到2萬元。（盧金足攝）

市長盧秀燕表示，明年起生育津貼，生1胎由1萬提高到2萬元。（盧金足攝）

台中市公設民營西屯鵬程托嬰中心29日開幕。（盧金足攝）

市長盧秀燕當場宣布好消息，自明年1月1日起，台中市公托家園的月費從1萬元調降至7000元，扣除托育補助4000元，等於家長每個月只需要負擔3000元。（盧金足攝）

台中市公設民營西屯鵬程托嬰中心29日開幕，市長盧秀燕當場宣布好消息，自明年1月1日起，台中市公托家園的月費從1萬調降至7000元，扣除托育補助4000元，等於家長每個月只需要負擔3000元，大大減輕家長負擔，生育津貼，生1胎由1萬提高到2萬元。

盧秀燕上午9時和各界貴賓共同揭幕，慶祝西屯第2座公托誕生，提供家長平價優質的托育服務。西屯鵬程托嬰中心是台中第18座公托。

3年內台中公托數量已經超越3倍，預計2022年要完成50間公托布建或營運，提供安全、舒適、快樂及友善的托育環境

盧秀燕表示，為減輕送托家庭的經濟負擔，友善育兒環境，社區公共托育家園，即小公托，調降收費，以後每個月收費7000元（含餐點費），扣除托育補助40000元，等於家長每個月只需要負擔3000元。

她強調，孩子是未來的主人翁，守護孩子等於守護我們的未來，市府持續編列預算，同時爭取中央補助，加速完成公托倍增目標。

盧秀燕感謝西屯區區長陳寶雲提供適當場地並協助耐震補強工程，提升當地幼兒就托、就學資源的安全性和穩定性，減輕家長接送的辛勞。

西屯鵬程托嬰中心設立於鵬程里活動中心二樓，緊鄰文華公園，環境優美明亮、鬧中取靜，放眼可及溫暖和煦的陽光與蔥蔥郁郁的各式綠意；中心除依據法規規劃活動區、睡眠區、盥洗室、清潔區，更採開方式空間設計，提供各類型學習刺激，以營造舒適、衛生安全與符合幼兒發展的最佳照顧環境。

西屯鵬程托嬰中心採分艙分流照顧機制，1名托育人員照顧4名嬰幼兒，以5人1組分層、分室或分區規劃，確保每1組服務過程可保持室內1.5公尺之社交距離，並提醒教職員工及幼兒仍應維持口罩戴好戴滿、勤洗手之好習慣，若有不適應儘速就醫，以確保所有嬰幼兒及教職員的健康與安全