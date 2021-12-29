前年5月入境台灣的印尼籍女看護，日前轉換雇主到屏東恆春鎮服務，但22日體檢報告出來後發現確診肺結核，隨即被衛政單位列為服藥監控對象，不料竟在服藥2天後逃逸，屏東衛生局趕緊通報警政單位協尋，終於28日晚間在彰化尋獲，帶回屏東醫院治療。

屏東縣衛生局指出，該名看護於2019年5月入境台灣，之後在高雄鳳山區工作，近期因要轉換雇主而進行體檢，結果在胸部X光項目發現異常，22日確診是肺結核，隨即加入服藥計畫，被列為服藥監控對象，預估要服藥6至9個月。

不料，該女看護僅服藥2天，就逃得無影無蹤。雇主25日上午發現外籍看護工帶著行李逃逸，並且手機關機、完全聯繫不到人，當下馬上通報人力仲介及衛生所。

衛生局說，當下除通報警政單位協助找人外，也匡列個案接觸者的雇主及雇主女兒，並安排到醫院檢查胸部X光及痰液，同時也通知高雄市衛生局針對前雇主進行相關防疫措施。

28日晚間，屏東衛生局、警察局在彰化尋獲該女看護，連夜將她帶回屏東醫院治療。

衛生局強調，該女看護所患的肺結核非高傳染力，所以確診後才安排在家服藥，透過送藥員每天監控服藥6至9個月和每月定期回診就會痊癒，但如今她已是逃逸外勞，所以找到人後會強制收治，請民眾勿恐慌。