楊植斗刊登之影片

台中第二選區立委補選將於明年1月9日投票，雙方進入倒數衝刺階段。國民黨副發言人楊植斗指出，林競選主打口號是「溫柔堅定」，但回顧林過去擔任不分區立委時期的影片，不僅對人怒目飆罵又敲桌，言行舉止與這句口號天壤之別，讓他忍不住驚呼「笑死」二字。

楊植斗28日在臉書發文，並隨文刊出一部刊出影片，內容是林靜儀過去擔任民進黨不分區立委時的言行，包括邊敲桌邊對行政單位大罵「我知道這件事情不會這麼生氣」、「你們這樣對待我！太過分！」「你們是當作我在這邊幹什麼的？」「你們是覺得我找你們麻煩是不是？」「我在質詢的時候，有處理過你們嗎？」

影片中一邊播放林靜儀近期抱著一隻狗、露出柔美笑容，主打自己「溫柔堅定」的競選影片，一邊穿插過去林擔任立委時的言行舉止，兩者相形下諷刺意味強烈。楊植斗則直言：「聽說口號是『溫柔堅定』？笑死。」

此影片獲破千讚與近200則留言，迴響熱烈。網友紛紛表示：「嚇死人了好兇喔！怕怕」、「從知道此人看到的新聞都沒有溫柔啊！民進黨還比喻成媽祖？是眼睛業障重看不清楚嗎？」「說一套做一套就是綠人日常，選民可要睜大眼」、「我只記得她講過我學校畢業後就沒說過的話，大便」、「這口號誰幫她想的？」「真的假不了，假的真不了」。

對此，林靜儀28日斥為移花接木，反問國民黨候選人顏寬恒當立委質詢台中港碼頭案時語氣和緩，後來取得了什麼？並批顏扮演溫馴的綿羊，實際上是吞食國家資源的大野狼。