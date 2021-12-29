郭雪芙近來在《華燈初上》第一季的演技被網友頻讚進步，而先前她與王子（邱勝翊）合拍《山中森林》，戲中甜蜜蜜被拍到在路邊演出吻戲，今(29日)週刊則進一步爆料兩人假戲真做，王子被拍到出入郭雪芙香閨，且還上演過去秘戀楊丞琳時的老招掩蓋戀情，似乎有此地無銀三百兩的感覺，而對此，王子和郭雪芙的公司口徑一致，稱兩人本來就是好朋友，沒有特別需要回應的。

郭雪芙近年來可說是每拍一部戲就傳一次緋聞，先前她拍電視劇《我們不能是朋友》，和孫其君傳出假戲真做兩年，之後媒體更報兩人好事近，男方向女方求婚成功，孫其君還將戒指藏在袋子裡作為驚喜，但對此，雙方經紀人都否認，郭雪芙經紀人更強調她目前單身，否認與孫其君交往中，形同打臉。

王子先前才宣布與鄧麗欣分手。（圖／翻攝自王子 邱勝翊臉書）

而王子與鄧麗欣先前異地戀談了3年，今年兩人黯然宣布分手，外界一度傳出是男方花心偷吃，但鄧麗欣跳出澄清：「他是一個非常非常善良的傳統男生。」王子也無奈說：「謠言止於智者」，知情人則透露，兩人因為疫情相隔兩地多時，又因為女方沒有安全感，而王子身上也還有父親的債務要還，無法時常飛到香港探望女友，才決定和平分手。

王子近期IG有不少和郭雪芙的合影。（圖／翻攝自prince_pstar IG）

據《鏡週刊》報導，郭雪芙和王子最近因合作越走越近，本月初直擊王子開著名車前往郭雪芙家中的，離開後前往一間體能中心，晚上又到弟弟毛弟家，而之後王子上演不斷換車換駕駛的戲碼，與過去傳他和楊丞琳交往時，為了保護戀情躲在後座的招數雷同。但對此，郭雪芙經紀人回應本報表示，他們兩個確實交情還不錯，但真的沒有交往，只是正常朋友互動；郭雪芙現在可能暫時想好好工作，感情的事情就隨緣，且週刊報導所指王子所前往的「郭雪芙的家」，也並非她家。