每到冬天就覺得皮膚癢，除了受天氣影響皮膚乾燥之外，搔癢難耐的最大原因，常常就是異位性皮膚炎。根據統計，在台灣有超過200萬名苦於反覆發作的異位性皮膚炎患者，飽受癢到睡不好導致睡眠障礙、焦慮、外貌影響社交及工作表現之苦。而難以忍受的劇癢，更會導致抓傷和感染，讓患者苦不堪言。

異位性皮膚炎是源自基因遺傳、環境因素、免疫功能失調及皮膚屏障層缺陷等4種原因交互作用而出現搔癢症狀。而搔抓又促使皮膚釋放發炎物質，形成反覆發作的惡性循環。

(圖/江伯倫醫師提供)

臺大醫院小兒部特聘教授江伯倫醫師指出，異位性皮膚炎終身難以根治，多數患者需要接受馬拉松式的治療來控制病情。但研究卻發現，異位性皮膚炎治療8週後，只有3成病友持續用藥。而導致用藥中斷的原因，包含忘記用藥、經濟負擔或對長期使用類固醇有恐懼症。

●異位性皮膚炎患者5大迷思 都是反覆發作元凶

除此之外，患者對疾病的迷思，也是導致異位性皮膚炎難以治癒的主因：

(圖/江伯倫醫師提供)

臺大醫學院皮膚科教授朱家瑜醫師也指出，擔心類固醇副作用，是導致多數異位性皮膚炎患者治療順從性不佳的主因，所幸醫學持續突破，目前已有全新作用機轉的新型非類固醇外用藥膏，做為輕中度異位性皮膚炎患者穩定控制、長期治療的新選擇。

朱家瑜醫師提醒，許多人以為異位性皮膚炎長大之後，會自然好轉，這是錯誤的認知。江伯倫醫師則強調，若未持續治療，將導致症狀反覆發作，搔癢症狀將越來越嚴重，甚至誘發其他過敏疾病，像是氣喘和過敏性鼻炎，因此早期介入治療，有助於預防或延緩病情惡化。

此外，日常照護也是重點，醫師建議，每日泡澡或盆浴是為皮膚保濕最有效的方法，但須留意水溫、時間、沐浴清潔劑成份。沐浴後可長期使用不含類固醇的保濕劑來潤滑皮膚、預防發炎；並且避開誘發因子，減少環境對皮膚的刺激，還要遵照醫囑持續用藥，都可以將不適降到最低、減少發作，達到和平相處的最佳狀態。