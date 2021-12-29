前主播兼主持人廖科溢，轉戰旅遊外景節目後大放光芒，兩度獲金鐘獎肯定，他也因陽光帥氣外型與優質形象被封為「同志天菜」，實際上廖科溢已跟辣妻魏珮聿結婚9年，不料日前他被拍到打包行李離開兩人愛巢，傳出婚姻亮紅燈，廖科溢事後認了婚姻確實出現狀況，坦言「已經分居一陣子」。

在同志、師奶眼中被視為天菜的廖科溢，早在2012年就結婚，老婆魏珮聿小了他10歲，當年兩人是新聞台的同事，女方擔任編輯，廖科溢最初根本沒注意到魏珮聿的存在，直到意識到自己該結婚了，他留意起身邊的人，開始欣賞始終默默達成任務的魏珮聿，於是開始追求，交往後廖科溢問了她接不接受閃婚？女方爽快說可以，於是2人交往不到1年就成為夫妻。

如今9年過去，廖科溢跟魏珮聿私下生活一直相當低調，上個月初好不容易被拍到同框，如今卻爆婚姻亮紅燈，甚至盛傳正在協議離婚，據《ETtoday》報導，廖科溢認了跟魏珮聿之間確實有狀況，因為兩人聚少離多，生活步調逐漸不同，因此分居過一陣子，但偶爾會「回家住」，也表示這是私領域，老婆跟他又都很低調，「我們也不希望佔用太多版面，浪費社會資源。再次感謝」。

廖科溢吐露目前是已經搬離愛巢，跟辣妻魏珮聿分居多久了則記不清了，但是不是離婚了？他未鬆口，只是說自己其實一直在工作，很少在住處，當時被拍到拿了大包小包行李離開，其實只是「把多的衣服、雜物搬離整理」。