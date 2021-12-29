手機已成為現代生活不可或缺，萬一不小心遺失更是麻煩，不僅損失金錢，手機內的個人資料、照片還可能被看光光，因此，如何正確處理非常重要，3C達人電腦王阿達指出，手機不慎遺失時，先試著回撥看看或透過手機內建尋找裝置功能找尋手機，另外，還有幾個處置方式幫助民眾在遺失手機時做出正確處置。

1.先回撥看看或透過手機內建尋找裝置功能找尋手機。

若手機沒被關機或已經沒電，可以先試著回撥看看，也可以透過手機內建尋找裝置功能來找尋遺失的手機。

A.iOS 系統:

a.隱私設定：「設定」->「隱私」->「定位服務」->「Find My iPhone」

b.iCloud 設定：「設定」->「iCloud」->「Find My iPhone」

B.Android系統:

透過登入網頁版的「Android裝置管理員」來找尋手機的下落。

2.向電信業者客服專線掛失SIM卡。

若確定無法找到手機，為避免被盜打導致鉅額電話費損失，應儘速向電信業者客服專線掛失SIM卡，暫停通話或掛失停話。

3.利用遠端登出並清除隱私資料，防止個資遭竊。

若手機沒有設定螢幕鎖碼，為避免社群帳號被侵入盜用，建議遠端操作將帳號登出。若手機內有極隱私資料且手機確定已遺失，則要慎重考慮透過遠端操作將手機資料清空。

A.Google帳號遠端登出:

到Google個人資訊的安全性網頁(https://myaccount.google.com/security)中，到「最近使用過的裝置」，點選【查看裝置】，檢視所有以 Google 帳戶曾經連結的所有裝置。

點選忘了登出的"公共電腦或是遺失的行動裝置"，按下【移除】。再按下【移除】，就可以線上遠端強制將該裝置登出Google帳號。

另外，也可透過登入網頁版的「Android裝置管理員」來登出該手機的Google帳號。若確定遺失該裝置，就使用Andoid裝置管理員遠端清除該裝置中的資料。

B.臉書(Facebook)帳號遠端登出:

遠端登入Facebook後，開啟【設定】，並找到【帳號安全和登入】。在【你在哪裡登入】，點選【查看更多】。點選要遠端登出的手機型號，點選【登出】。

C.iPhone:

一旦iPhone遺失或失竊，若手機端已經開啟「尋找我的 iPhone」相關設定，就可以透過這個功能去尋找手機或是進行更細部的「播放聲音」、「遺失模式」與「清除 iPhone」設定。

特別提醒，一旦確認清除，會將所有資料全部清除，且再也無法透過「尋找我的 iPhone」定位手機位置，除非設備遺失且怕資料流出才需要透過此方法來刪除。另外，若手機處在關機狀態是無法執行此操作。

4.透過警政署【拾得手機整合資訊平台】，找回遺失手機。

警政署建置「拾得手機整合資訊平台」，只要民眾任何公共場所（含捷運站、公車、動物園及兒童新樂園等場所）、道路或搭乘計程車遺失手機，可以進入【內政部警政署拾得遺失物管理系統】，輸入IMEI或是MAC位址，就有機會找回遺失的手機或平板電腦。

5.找出手機盒上的IMEI碼，到派出所去報案。

若要報案請警察找回手機，必須知道手機IMEI號碼，如果沒有紀錄手機的IMEI號碼，就要找到手機外盒上的IMEI號碼。 建議向遺失案發地或居所地的管轄分局或派出所報案，同時詳細說明手機遺失地點及附近的環境，有助於警方循線索找回手機。