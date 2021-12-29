1218公投甫過，福島食品開放與否成為下一個話題，國民黨國際部主任黃介正昨日表示，國民黨內部已就開放議題積極討論。農委會主委陳吉仲表示，感謝國民黨對此進行討論，未來會在國際規範、管理措施、食安第一等3項考量來面對這個議題。

針對福島食品開放議題，黃介正表示，國民黨中央、立院黨團、政策會、智庫已在聯席會議就福島食品開放正在積極討論，針對2022年日本福島食品或台日關係也已有相關規劃。

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陳吉仲表示，感謝國民黨願意把這個議題從國際標準、科學根據、台日經貿、未來加入CPTPP等來討論日本食品，跨部會處理日本食品部分，自2011年3月15日至今邊境檢驗的18萬件日本食品也都合格，除了中國大陸與台灣對福島5縣做區域限制外，其他國家都已經有相關管理措施，未來我們一定會依照國際規範、管理措施、食安第一的考量來面對這個問題。