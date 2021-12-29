春節專案陸續解隔離，新北市衛生局展開全面稽查，目前查出2案通報同住家人資料不實，立刻被各開罰1萬元，並送集中檢疫所。新北市長侯友宜說，該罰就罰。

新北市衛生局表示，一名12月14日自美國入境男性民眾，入境申報一人一戶，經區公所、衛生所於民眾返家前得訪視居家環境，查該處所尚有無申報的同住家人，且該家人亦不認識居檢者。

另有一名12月15日自美國入境女性民眾，入境申報一人一戶，自第一階段防疫旅館返家後，區所、衛生所聯合訪視，當場有2位無申報的同住家人。