拖延二年的寶德能源倒帳案，終於劃下句點。太陽能原料公司寶德能源已在本月份以16.5億賣出廠房及設備，據了解接手者為長春集團旗下的長春石化，至此，依照銀行作業慣例，債權銀行在寶德能源拍賣廠房預估可收回的金額之後，約90億元的債權部位，將在今年底前全面完成提存，這也將是金融業近二年來「踩雷」最大的聯貸案。

根據銀行團內部資料顯示，寶德銀行前五大債權銀行包括兆豐、一銀、台新、台銀、華銀，其他還有彰銀、土銀、台企銀、農業金庫、高雄銀行，包括了二個聯貸案，總債權金額為101億元，若扣除預估收回的10.97億元，總債權餘額降為90億元，其中，前五大行的原始債權餘額，依前述順序分別為22億、15億、12億、8.3億、7億，目前已知，上述銀行包括一銀、台銀、華銀、合庫、台企銀，已在去年下半年至今年上半年，把寶德能源債權全數進行打呆，因此12月不會有提存負擔。

而最大債權銀行兆豐銀，由於先前已進行過打呆，據了解，剩下的部位，會在12月份完全打掉，金額估計約在5至10億之間，若合計英穩達要提存5.8億的部位，兆豐銀在12月份要進行的呆帳提存，估計會超過10億元，約當會影響當月銀行半數以上的獲利。

金融圈人士指出，最主要是由於寶德能源的廠房已經在本月完成處份，雖然法院分配處分利益需要2至4個月時間，但依照銀行以往的作業慣例，只要完成擔保品處份，就會開始對債權餘額先行全數提存。