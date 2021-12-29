曾擔任過獅子會會長的51歲男子林易暘，與58歲的許姓女子姊弟戀，但因感情等問題多次爭吵，今年10月26日接獲可疑來電，又見許女與友人外出酒醉返家，憤而以皮帶勒死許女，之後持刀割腕自殘，經許女兒子返家發現報警，林男始幸免於難，林男事後被收押迄今，台北地檢署29日依殺人罪起訴林男。

警方調查，死者許女從事直銷業，行凶後自殘的林男據悉名下有間工程公司，還曾擔任過獅子會會長，命案現場留有一張紙條，交代後續的事情由姐夫處理。

警方調查，許女離婚後，2018年與林男交往，2人去年5月在北市新生北路2段的租屋處，另外還有許女的18歲小兒子、林男的15歲兒子等4人一起同居。

起訴指出，許、林2人因感情、工作、金錢等問 題，發生多次爭吵，雙方曾協議林要在今年11月間搬離2人同居處，10月25日傍晚，許女與一群友人聚餐喝酒，結束後友人送泥醉的許女返家，許女兒子與林男見許女酒醉，便扶她回房睡覺。

但林男因晚間接獲可疑來電，又看見許女與友人酒宴泥醉返家，懷疑許有外遇，當天深夜11時，林隨手拿起床上的皮帶，勒死許女，怕許女未死，又自廚房拿菜刀割許女手腕2刀。

翌日晚間，林男見許女兒子即將放學返家，即拿菜刀及美工刀割腕自殘，許女兒子返家後發現母親已躺在床上死亡，林男則割腕，立即報警並將林男送醫急救。

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