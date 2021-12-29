英國智庫經濟與商業研究中心（CEBR）預測，台灣將在2026年躋身為全球第20大經濟體。財信傳媒董事長謝金河表示，在2020年台灣的GDP總值6685.1億美元，就已是全球第21，因此這排名的意義其實不大，至於韓國幹掉俄羅斯，排名第10，俄羅斯1980年代之前是僅次於美國的老二，但普丁執政20年，俄羅斯經濟規模20年沒有什麼變化，反而衰退到第11。

謝金河指出，在CEBR提出預測之前，台灣已經是排名第21的經濟體，排在台灣前面的有印尼、荷蘭、瑞士、土耳其及沙烏地阿拉伯，台灣以2020年的GDP總值6685.1億美元，排名世界21，CEBR說台灣到2026為成為世界第20大經濟體，其實意義不大。

而且，即將結束的2021年也可能進一步出現變化，這其中今年貨幣大幅貶值的土耳其很有可能被台灣追過。土耳其里拉今年從5.57急跌到18.318，最近急升至11.85附近，貶值逾100%，如果用美元匯率來計算，土耳其去年的GDP是7193億美元，很有可能被台灣超越，明年再來檢視，台灣可能已是世界第20大經濟體。

謝金河提到，這個全球經濟體排名，過去半世紀以來變化很大，1985年世界前20大經濟體，中國只排第9，經濟規模只有3066億美元，如今跳升至世界第2，CEBR預測中國會在2030年超越美國。中國的大國崛起與鄧小平改革開放有很大的關係。在1980年代，日本是世界第2大的經濟體，在日本泡沫經濟爆破前，日本GDP一度追到6兆美元以上，與美國的8兆美元十分接近。日本泡沫經濟調整30年，現在GDP剩5.048兆美元，只剩下中國的三分之一，這是一個十分巨大的變化。

另一個是俄羅斯，普丁在2000年全面執政，在1980年代到柏林圍牆倒下前，俄羅斯是僅次於美國的老二，普丁執政20年，他大秀肌肉令人印象深刻，但俄羅斯的經濟規模20年沒有什麼變化。去年俄羅斯GDP是1.473兆美元，已經輸給南韓的1.63兆美元，南韓第10，俄羅斯第11，俄羅斯成為全球第11大經濟體，大家一定會覺得很意外。

謝金河認為，過去30年，中國崛起是人類地表上最巨大的變化，這是中國向世界開放，全球的人與錢奔向中國，創造大國崛起，現在美中角力，人與錢反向流出，中國到2030年會不會超越美國？這存在很多變數。通常愈是集權專制的政體，經濟發展都會付出代價，朝鮮的經濟到今天仍一窮二白，古巴也很慘，俄羅斯也停滯，這是中國未來的挑戰。

他強調，台灣已經是第20大經濟體，但在國際上得到的認同，與台灣經濟力完全不相稱，這是台灣必須再力求精進之所在。