嘉義空軍基地F-16V戰機上周六進行飛行訓練時，戰機在高速突破音障時產生音爆，但疑似因高度過低，且當時天氣乾燥，音波震盪較大，當場造成粗溪村內10餘戶民宅玻璃破裂，嚇壞當地民眾。嘉義基地接獲反映後，立刻派員前往致歉，並負責賠償及損失。

嘉義空軍基地F-16V戰機25日耶誕節執行訓練勤務時，疑似在低空飛過水上鄉粗溪村上空產生音爆，巨大爆破聲響震壞近20戶民宅玻璃、天花板。（讀者提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義空軍基地F-16V戰機25日耶誕節執行訓練勤務時，疑似在低空飛過水上鄉粗溪村上空產生音爆，巨大爆破聲響震壞近20戶民宅玻璃、天花板。（讀者提供∕呂妍庭嘉義傳真）

空軍官員證實，上週六嘉義基地地訓練時，確實發生F-16戰機產生音爆震破民宅玻璃事件。空軍解釋，過去戰機進行高速突破音障訓練時，通常都會在高空進行，但當天訓練時疑似高度過低，且因為天氣乾燥，音波震盪影響較大，才會產生這起小意外。

軍方表示，經接獲當地里長及村民反映後，就立即派遣嘉義基地幹部前往協調，並與受損住戶談好賠償事宜，並全權負責修復。

根據了解，上周六上午10時許，嘉義縣水上鄉粗溪與龍德村上空突然傳出一聲爆炸巨響，不少住戶當下感受到房子搖晃，玻璃還應聲破裂，嚇得不少人逃出屋外查看。當時就有見到兩架F-16戰機飛過。

當地民眾表示，過去經常會聽見戰機的音爆聲，大家其實都經習以為常，偶爾會被嚇到，但上周六卻造成家裡玻璃破裂，雖然很罕見，但確實受到驚嚇，希望軍方能檢討訓練方式，以減少民眾的疑慮。