高雄壽山動物園今年中旬啟動整建，總經費約5億元，市府自籌款5000萬，其餘來自國營事業及民間企業，其中台電、中油、中鋼各出8000萬，引發非議。資深媒體人李艷秋今(29日)針對近日引發討論的壽山動物園經費、酒駕案、楊蕙如涉詐領案在臉書直言，「看起來都是小事，但是，貪腐正在發生，政客正在說謊，政府正在掩蓋，這，絕對是大事。」

李艷秋在臉書提到，幾件小事，您可能沒注意，高雄壽山動物園改建，台電、中油、中鋼各出8000萬，市府自籌5000萬，這件事曝光，是因為市府給台電的公文外洩，而公文會曝光，表示內部有人看不下去，現在萬物齊漲，老百姓咬緊牙關度難關，國營事業能不能也分點油水給小老百姓呢？

談到高雄日前發生1死3傷酒駕車禍，李艷秋說，高雄市長陳其邁震怒，要求中央儘快修法嚴懲酒駕者，但她認為要中央儘快修法更是搞笑了，「中央誰執政？立院誰多數？總預算、地制法都逕付二讀，嚴懲酒駕總排不上議程，小老百姓上個街要禱告別碰上酒駕」。

至於楊蕙如涉藉舉辦WTA比賽詐領補助款遭北檢調查，李艷秋說，有趣的是，立法院剛剛把侮辱公署罪給刪了，楊蕙如的案子「無法可依」，會不會就此結案？蘇處長還能不能得到一點公道？

最後，李艷秋說，「看起來都是小事，但是，貪腐正在發生，政客正在說謊，政府正在掩蓋，這，絕對是大事。」

關於壽山動物園經費部分，高市府回應，一切依照行政程序申請經費，感謝中央一直以來的支持。

★中時新聞網關心您：飲酒過量，有礙健康！

★中時新聞網關心您：開車不喝酒、喝酒不開車！