上週橋科完成選地招商，為持續搶攻企業投資熱潮，經發局積極以「投資高雄館」參展，專案經理現場直接與企業對接。（高市經發局提供／柯宗緯高雄報導）

招商分享會邀請全球封測龍頭日月光副總李叔霞分享深耕高雄經驗，盼吸引更多企業投資進駐。（高市經發局提供／柯宗緯高雄報導）

全球第二大的半導體專業展會「SEMICON TAIWAN 2021」，28日起一連三天在台北南港展覽館登場，今年展會匯聚近600家廠商、總計逾2000個展位。其中，高市府打造「投資高雄館」首創地方政府參展，盼透過國際展會爭取更多大廠投資高雄，完備南部半導體S廊帶。

SEMICON Taiwan國際半導體展為國內最能匯集全球具影響力的廠商、人才和技術並提供深度資訊，且有助於創造新市場機會的專業展覽，更是台灣最國際化且唯一的半導體專業展會，今年邀請到台積電、日月光、南亞科技等大廠展出異質整合技術、綠色製造及智慧製造解決方案，推進全球關鍵技術與創新應用。

高市府力推產業升級及轉型，半導體產業鏈的成形為招商目標，其中全台唯一有營所稅抵減的橋頭科學園區，24日已完成選地招商，吸引到電動車產業插旗、半導體產業也擴大投資。為持續搶攻企業投資熱潮，經發局這次以「投資高雄館」參展，由專案經理現場直接與企業對接，提供完整用地媒合、商機洽接、租稅優惠等招商諮詢服務。

「投資高雄館」28、29日兩天邀請將進駐橋科的全球封測龍頭日月光副總李叔霞、恩智浦業務副總臧益群、中山大學機電與機械工程系教授林哲信等產學代表，舉辦投資高雄分享會，分享未來投資高雄產業佈局及高雄半導體產業發展，期盼企業踴躍投資進駐。

日月光副總李叔霞提到，日月光長期深耕高雄積極培育半導體科技人才，近10年人力聘雇成長逾70％，以具體行動支持高市府半導體產業發展政策，2022年將持續加碼投資高雄，預計興建3座高度自動化廠房，預計帶動上萬個就業機會。

經發局長廖泰翔指出，市長上任迄今累計投資達4568億元，當中以半導體等高科技產業占比最高，包含華邦、默克、日月光、穩懋、國巨、穎崴、華爾卡、英特格等國內外半導體大廠紛紛加碼投資，日前台積電也宣布在中油煉油廠舊址設廠，未來從下游的封測、製造，到上游的IC設計、系統應用結合，將在高雄形成完整的半導體供應鏈。