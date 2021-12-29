本季日本球星大谷翔平在場上完美詮釋「二刀流」，將投打實力發揮到極致，一舉拿下美聯MVP及多項大獎，而今天又有一座新獎項入袋，他獲選2021美聯社「年度最佳男運動員獎」，美聯社大讚他「重新定義現代棒球」，另外他加上此獎，已晉身「12冠王」。

BREAKING: Shohei Ohtani, the two-way superstar for the Los Angeles Angels, is the AP Male Athlete of Year.



by @gregbeacham

https://t.co/7WhKrsdbau — AP Sports (@AP_Sports) December 28, 2021

美聯社如此形容大谷翔平：「重新定義現代棒球，吸引全世界目光。整個夏天，棒球史學家和紀錄人員全都埋首於塵封多年紀錄簿裡，忙於回顧20世紀早期棒球史，只為確定他又破了哪些紀錄」。而拿下美聯社最佳運動員有難，去年得獎的可是NBA巨星詹姆斯(LeBron James)。

此前日本媒體《日刊體育》也列出大谷翔平本季獲得的所有獎項，包含知名體育雜誌《棒球文摘》、《棒球美國》、《Sporting News》年度最佳球員獎，大聯盟主席欽點的「主席歷史成就獎」、球員票選的「年度最佳球員獎」以及「美聯傑出球員獎」。

接著以指定打擊身份入選年度最佳陣容第1隊、投手身份入選年度最佳陣容第2隊，還追加拿下「年度傑出指定打擊獎」、力奪投手望塵莫及的銀棒獎，更一舉擊退藍鳥小葛瑞洛(Vladimir Guerrero Jr.)、西曼(Marcus Semien)，以全票當選美聯MVP，加上今天美聯社年度最佳男運動員獎，一共摘下12大獎！

本季他擊出46支全壘打、25支二壘安打、8支三壘安打、跑出25次盜壘，投球出賽23場拿下9勝2敗，130局送出156次三振，自責分率3.18，優於生涯平均3.53，而且差1勝就能追平貝比魯斯(Babe Ruth)10轟、10勝驚天紀錄，本季表現更讓他豪奪《Sporting News》評選的體壇史上50大賽季表現冠軍頭銜！