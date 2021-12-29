日本桌球好手福原愛今年7月宣布與台灣桌球好手江宏傑離婚，不過，福原愛恢復單身不到半年，隨即傳出新戀情，對象就是2月共遊橫濱的高帥男，甚至傳出福原愛可能會選在明年初宣佈再婚，也讓福原愛一舉一動都備受矚目，就連福原愛在7月為東京奧運擔任解說員的酬勞也跟著曝光，但她卻被指爽領史無前例的天價。

福原愛今年初因奧運工作回到日本，但後來傳出婚變、約會高帥男等風波，福原愛因此重創形象，不過，隨著她7月宣布離婚後，福原愛也積極重返螢光幕，並為東京奧運的桌球賽事擔任解說員，根據日媒《女性自身》報導，電視台相關人士透露，當時內部就有人反對找福原愛，但是像她一樣實戰成績和高知名度的人士，實在很難找到第二個代表性人物。

而福原愛的酬勞也相對超天價，如果是奧運選手，一個節目費用是10到15萬日幣（約台幣2萬3千到3萬5千元），不過福原愛因為從早到晚都在現場，因此開出1天100萬日幣酬勞（約台幣23萬9千元），服裝費用另計，可以說是史無前例的待遇。

同時，福原愛日前被爆出熱戀共遊橫濱的高帥男，但2月時雙方都已婚，如今一前一後離婚，男方前妻還坦承「離婚因為她」，也讓福原愛身陷不倫疑雲，而福原愛新戀情目前在當地只有幾個周刊報導，各大電視台和規模較大的報社都沒報導，日媒也因此懷疑，福原愛背後有強大後台為她撐腰。