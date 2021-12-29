人民幣兌美元中間價29日報6.3735，較28日報6.3728，跌7個基點，跌幅為0.01％。

香港信報報導，中國人民銀行公布，為維護年末流動性平穩，29日在公開市場展開人民幣（下同）2000億元7天期逆回購操作，中標利率仍持平於2.2％。該規模與28日持平，單日繼續淨投放1900億元。

上周，人行公開市場每日逆回購操作總量均為200億元，本周前兩日操作規模分別為500億元和2000億元。據統計，本周公開市場逆回購到期規模依舊為500億元，平均分布在各交易日。另外，29日還有700億元國庫現金定存到期，將收回等量流動性。

人行公布，為提高銀行永續債的市場流動性，支持銀行發行永續債補充資本，29日將展開2021年第12期央行票據互換（CBS）操作，規模50億元，期限3個月，向公開市場業務一級交易商進行固定費率數量招標，費率依舊為0.1％。