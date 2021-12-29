為提供住客多元選擇，台北喜來登飯店推出「豪饗下午餐」」一泊一食住房優惠，自2022年1月1日至 3月29日，平日入住每晚3888元、含稅及服務費，可享用原價2838元的「十二廚」雙人自助下午餐，並免費暢看房內強檔電影，且可累積萬豪旅享家積分。

台北喜來登「十二廚」重啟內用後，消費者反應熱烈，將下午茶升級成「下午餐」並增國人最愛的「爐烤牛排吃到飽配龍蝦」、日本生啤無限暢飲與多款現作熱甜點，讓週末餐期每每滿席。如今飯店將下午餐包住房專案中，希望藉此開拓更多不同客層入住。

台北喜來登飯店表示，選擇「豪饗下午餐」專案入住飯店的消費者，可至17樓會館使用三溫暖、蒸氣房、烤箱等設施，下榻期間至十二廚自助餐廳享用超人氣下午餐。以往下午茶時段吃不到的菜色全部一次享有，肉質軟嫩多汁的「果燻爐烤美國肋眼牛排」與「上湯蠔油龍蝦」每人半隻，還有日本ASAHI生啤酒無限暢飲服務。海鮮蒸檯區集結三點蟹、旭蟹、白蝦、淡菜等海味，鐵板區則有現場料理新鮮澎湖小卷、鮮活大蝦與香煎羊排，品嚐食材鮮美原味，亦可嚐到館內餐廳招牌燒臘三拼、SUKHOTHAI金沙咖哩海鮮、泰式松阪豬等。

隨季節轉換，十二廚餐檯新增了「麻油雞湯」，現煮麵檯全新推出的宜蘭在地「蒜味魚羹」，以豬柳裹上魚漿加入蒜香味濃的羹湯中，傳統家鄉好滋味，還有湯頭清爽帶著洋蔥清甜的「越南牛肉河粉」，與網路人氣推薦必嚐的「台南擔仔麵」，撲鼻肉燥香與鮮美高湯溫暖味蕾。

台北喜來登下午茶不能錯過甜點，十二廚多款「現作盤飾熱甜點」滿足嗜甜族。半開放式的空間由師傅展示料理過程。吸睛的「現作提拉米蘇」濃郁的巧克力咖啡酒，配上綿密的馬斯卡彭起士與鬆軟蛋糕體。外酥內軟、帶有馥郁辛香的現烤肉桂捲，淋上焦糖醬與香草卡士達，綿密乳香絕對必嚐。還有全新「七層雙色巧克力噴泉」自由搭配比利時鬆餅、造型棉花糖、迷你可頌等甜點也不容錯過。