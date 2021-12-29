滬指漲不足1點 深成指跌9點 10:362021/12/29 工商 楊晴安 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸股市29日個別發展。上證指數開盤報3630點，升不足1點，漲幅為0.02％。深成指開盤報14828點，跌9點，跌幅為0.07％。 香港信報報導，滬深300指數開盤報4958點，升2點，漲幅為0.05％。創業板指數開盤報3326點，跌2點，跌幅為0.07％。 各類股個別發展，電力、石油、房地產、煤炭、金融、鋼鐵股偏軟，水泥、化工、有色金屬股靠穩。 上證指數半日跌5點 深成指漲15點 A股開低震盪 滬指守住3600點 #開盤 #個別 #漲幅 #深成指 #跌幅 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台股衝萬八 11檔今年漲翻天 04:102021/12/27 證券．權證 標普續創新高！美股開盤小漲50點 科技股疲弱 22:422021/12/28 財經 疫飛沖天 28區1字頭房價消失 04:102021/12/27 產業．科技 台積電開漲4元 台股大漲逾110點攻上18160新高 09:052021/12/28 財經 台股封關周 漲多跌少 04:102021/12/28 投資理財 美食品價 2022恐漲更凶 04:102021/12/29 全球財經 耶誕行情熱 標普飆新高 04:102021/12/29 財經要聞 華爾街預測2022年標普指數漲幅溫和 07:532021/12/27 財經 美國6大科技股 Alphabet 2021年漲幅傲視群雄 22:002021/12/28 財經 上證指數收漲14點 中止連兩跌 16:092021/12/28 財經 谷歌母公司Alphabet 2021股價漲幅拚創12年新高 08:222021/12/28 財經 財經熱門新聞 台積電4奈米發威！晶片一哥高招布局 美國5G建設恐慘虧 - 財經 工作履歷空白一年怎解釋？面試官親解答：最忌諱做這事 - 財經 開發資本12年首次虧損 辜仲瑩賣樓自救拚轉骨 - 財經 又完封！台積電4奈米狙殺敵人痛點 助攻晶片一哥打爆美企 - 財經 行員業績壓力大走歹路 永豐銀挨罰400萬元 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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