大陸股市29日個別發展。上證指數開盤報3630點，升不足1點，漲幅為0.02％。深成指開盤報14828點，跌9點，跌幅為0.07％。

香港信報報導，滬深300指數開盤報4958點，升2點，漲幅為0.05％。創業板指數開盤報3326點，跌2點，跌幅為0.07％。

各類股個別發展，電力、石油、房地產、煤炭、金融、鋼鐵股偏軟，水泥、化工、有色金屬股靠穩。

上證指數半日跌5點 深成指漲15點
A股開低震盪 滬指守住3600點
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