美國海軍曾大吹大擂說，研製中的電磁砲是下一代重大新利器，但如今卻要草草收場。

美國海軍已決定擱置發展過分炒作，但又無法交付的電磁砲，在2022年預算案中並未要求相關資金。然而，國會在美國總統拜登12月27日簽署為法律的2022年國防授權法案（NDAA）中，卻主動提供了生命線。

據《動力》（The Drive）網28日報導，美國國會成員正力促海軍，針對專案的確切發展提供完整報告，如已經花了多少錢研製，還有讓它在軍艦上實際發揮效用，究竟需要什麼等。而美國海軍歷經多年研發後，也放棄了電磁砲的主要彈藥。原本他們希望，這高速彈藥也能在標準5英吋甲板砲上發揮效用。

此外，《任務與目標》（TASK & PURPOSE）編輯凱勒（Jared Keller）指出，眾議院撥款委員會已要求美國海軍，在國防撥款法案通過的90天內，提出相關報告。而海軍在近10年大吹大擂，說電磁砲是未來海戰中的下個大利器後，卻突然縮手，顯然激怒了某些議員。

而對這類高科技研發來說，國會在國防授權法案中提撥的1000萬美元（近2.8億台幣）預算，不過是杯水車薪。儘管美國海軍想停損，但國會雖仍提供資金，卻不足以實質推動相關技術進展，更別說是克服其間遭遇的難題，真正讓它發揮效用了，而這很可能讓電磁砲專案陷入殭屍狀態。

Here’s What We Know About China’s Secretive Electromagnetic Railgun https://t.co/QDJ1tqKWdG pic.twitter.com/QAhgtvX4ae — Task & Purpose (@TaskandPurpose) February 10, 2018

而造成這種狀況的因素之一，很可能是中國。眾所周知，中方有電磁砲計畫，據說已在海上進行了測試。相對的，美國海軍雖早在5年前就承諾，會在海上測試，但電磁砲原型卻似乎毫無動靜。

雖然美國海軍已砸了大把鈔票，但就目前的狀況來說，電磁砲計畫似乎會陷入掙扎，但國會起碼能就相關技術可行性的嚴峻現實，獲得一些直接答覆。當然，其中必定會提到的，就是有關中方電磁砲計畫進度情資的確實性。