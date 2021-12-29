台灣已快速累計48例Omicorn境外移入個案，前台大感染科醫師林氏璧示警，第一例的本土Omcrion案例遲早會出現，畢竟當初Delta都攻進來好幾次，不過，感染新冠肺炎的症狀與一般感冒很相似，雖然嗅味覺異常在感染Omicron的患者身上相較少見，不過，若出現此症狀很可能是染新冠肺炎，另一般成人感冒不太會發燒或極端疲勞，若有這兩個症狀，那就要小心可能是流感或是新冠肺炎了。

林氏璧今在臉書上發文示警「台灣第一例Omicron本土案例遲早會出現！」當初Delta變異株都攻進來好幾次了，傳染力更高的Omicron會攻進來是完全不意外的。截至昨天，不到3周的時間，台灣就累計出現48例Omicron的境外移入個案，顯示出國外Omicron流行的程度，且幾乎都是突破性感染。

林氏璧表示，如果Omicron真的攻入台灣也不用太恐慌，只要把該做的事情做好就可以。他表示，新冠肺炎的症狀本就和流感與感冒難區分，不是到Omicron才這樣的，不要以為嗅覺和味覺異常是到了Omicron才變少見，其實嗅味覺異常的狀況出現的比例不高，但如果有的話則很大機率是新冠。

林氏璧也說，根據英國「ZOE新型冠狀病毒疾病症狀研究」的結果，染疫後常見的5個症狀為流鼻涕、頭痛、輕重度疲勞、打噴嚏和喉嚨痛，這些都是典型的感冒症狀，一點都不特別，更不要說新冠肺炎還可以無症狀感染。因此確診後，不光是自己無法判斷，去看醫師可能也無法藉由症狀來斷定，只能透過採檢來確認。

林氏璧指出，如果家中或工作場合上，有許多人出現呼吸道症狀，大家要小心可能是傳染力較強的新冠肺炎或流感，但如果都沒有接觸到國外返台的人，且周遭也只有你出現症狀，那很有可能就是一般感冒而已。此外，成人一般感冒是不太容易發燒或極端疲勞，若有也要小心是新冠或流感。