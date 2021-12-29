前交通部長林佳龍27日證實，被總統蔡英文徵詢擔任無任所大使，將負責數位新南向工作。對此，前民進黨立委郭正亮直言，擔任無任所大使並非林佳龍第一志願。

郭正亮昨（28）日在「宅神」朱學恒的直播節目中表示，林佳龍擔任國安資委時，負責主要就是東亞地區，包括日本、韓國及蒙古；而無任所大使通常給企業界、國際社會運動人士，對於無邦交國家，需要有夠份量的人走動一下。

朱學恒則問「這不就流放嗎？」郭正亮說，相信這不是林佳龍的第一志願，他當然希望2022有機會選舉。朱學恒又問，給林佳龍這職位是意在安撫嗎？郭正亮連忙說不是，「這時候是關鍵時刻啊！」過完農曆年就要決定六都人選，但郭正亮也說，「桃園我想輪不到他啦」。

郭正亮認為，林佳龍心裡面還是希望對選戰有貢獻，就是要有戰場，且所有政治人物都需要透過不斷競選、戰鬥茁壯自己，林佳龍也要累積人脈，都是為了未來鋪排。