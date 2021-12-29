九號隧道牆面原本塵土青苔堆積，經過修繕後，恢復磚牆古樸原貌。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

夫妻樹廣場旁廊道針對整體景觀改造植栽綠美化。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

夫妻樹廣場完成駐車區改善。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

台中市觀旅局推薦騎乘后豐鐵馬道後，可順遊葫蘆墩公園，目前正展出「豐遊 金色葫蘆墩」光藝術。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

為提供單車族安全舒適騎乘環境，台中市觀光旅遊局投入1000萬元進行「后豐鐵馬道」九號隧道及夫妻樹廣場整體設施全面改善工程。歷經半年施工，重現9號隧道古樸風貌及自然景緻，並解除管制措施，邀請民眾新年期間以舒適愜意步調前來感受后豐自行車道新風貌。

「后豐鐵馬道」途經九號隧道、花梁鋼橋、夫妻樹廣場及后里馬場等景點。因九號隧道牆面長年塵土青苔堆積，頂拱壁體有混凝土剝落情形，地方也反映夫妻樹廣場設施老舊，市府利用疫情三級及二級警戒期間，投入1000萬元經費進行九號隧道及夫妻樹廣場改善工程。

觀旅局指出，九號隧道全長1.2公里，改善工程針對牆面清洗、牆面局部打除修復、隧道出入口鐵門更新及頂拱不鏽鋼網補強等。夫妻樹廣場則針對整體景觀改造植栽綠美化，增添植物配景層次並優化視覺效果，另採用波希米雅風格油漆彩繪廁所、休憩停車場地坪改善等。

觀旅局表示，「后豐鐵馬道」起點位於豐原區國道4號高架橋下方，終點至后里馬場，途經花梁鋼橋及舊山線「九號隧道」，全長5.8公里，若與「東豐自行車綠廊」相接，則為總長19公里獨特懷舊魅力的自行車專用道。

觀旅局建議，騎乘后豐鐵馬道後，可順遊以「水岸花都」著名的葫蘆墩公園，園區第四、五區正展出「豐遊 金色葫蘆墩」光藝術，利用地景結合豐原特色及冬季充滿希望的意象，夜間呈現燈光展演，在冷颼颼的冬日，可體驗豐原生命流動之美，展期至明年1月9日。