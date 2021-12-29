28日晚間美股三大指數收盤個別發展，道指連升第五個交易日，標普500指數創紀錄新高後低收。恒指連升五日後，29日早段輕微下跌。
香港信報報導，恒指開盤跌26點，跌幅為0.1％報23253。國指開盤跌7點報8186。科指開盤跌10點，跌幅為0.18％報5559。
個股方面，阿里巴巴開盤跌1.1％報112.3港元。騰訊開盤跌1.5％報443.6港元。藥明生物開盤跌2.5％報86.6港元。友邦開盤漲0.2％報79.55港元。港交所開盤漲0.1％報456港元。中國恒大開盤漲6.8％報1.73港元。
28日晚間美股三大指數收盤個別發展，道指連升第五個交易日，標普500指數創紀錄新高後低收。恒指連升五日後，29日早段輕微下跌。
香港信報報導，恒指開盤跌26點，跌幅為0.1％報23253。國指開盤跌7點報8186。科指開盤跌10點，跌幅為0.18％報5559。
個股方面，阿里巴巴開盤跌1.1％報112.3港元。騰訊開盤跌1.5％報443.6港元。藥明生物開盤跌2.5％報86.6港元。友邦開盤漲0.2％報79.55港元。港交所開盤漲0.1％報456港元。中國恒大開盤漲6.8％報1.73港元。
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