公股將迎來近幾年來最佳的年終行情。多家公股銀行今年獲利成長較去年大躍進，也因此使公股員工可望迎來近幾年來最佳的年終行情，根據目前各大行庫即將定案的年終發放方案，合庫、一銀、華銀等3家行庫，今年員工所領取的平均年終獎金水準，已確定都會超過7個月，而兆豐、彰銀、台企銀，都可望能拿到6個月。

合庫銀行在本周一率先由董事會通過今年的年終配發，以及明年的加薪行情，不僅使合庫成為配合政院加薪4％政策的領頭羊，據了解，合庫即將發放的年終獎金，平均行情超過7.5個月之外，最高更可上看接近8個月，也同樣在各大行庫的年終獎金行情，發揮了帶頭效果。

目前已知，除了大部分行庫都會跟進在明年加薪會採取2.67％加4％的方案之外，在年終獎金方面也將較去年有更好的行情，包括一銀的年終獎金亦可望上看7.5個月，華銀則平均行情至少超過7個月，由於華銀在年終分配時高度側重績效指標，因此，今年超績優員工的年終甚至可拿超過10個月以上。

其他行庫今年也有可觀的年終行情可期待，彰銀、台企銀除了可拿滿4.6個月之外若再加計員工酬勞，亦可望領到6個月。

兆豐銀的年終行情，因為獲利較去年衰退，因此今年可能最基礎的4.6個月年終可能無法領滿，這一部分應該會拿到4個月左右，不過由於員工酬勞約等值2個月的月薪，因此兆豐銀今年的總年終行情應該仍有6個月水準。