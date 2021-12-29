國際富豪汽車於去年台北新車大展展期間開放VOLVO純電動車XC40 Recharge預購，吸引超過百名車主在未見實車的情況下搶訂，歷經2年等待仍不離不棄，終於在近期爭取首批車輛到港，並且陸續開始交車。

國際富豪汽車表示，除了持續導入原廠最新電動車型滿足國內市場需求，後勤的技術人員也同步完成進階（AEVT）與一般（EVT）電動車技師培訓與認證，該項技術認證內容從高電壓車輛獨有的安全作業流程，乃至高壓電瓶運作與維修原理，都是技師必須經過嚴格考核後才可獲得證書，該認證項目同時也是協助技師從傳統機械理論轉型為電機思維，在汽車產業由油轉電的劇烈變化下，內燃機使用率將逐年降低，機械維修需求減少後，電動車技師需求將大幅增加，知識轉型除了提供產品售前售後一致高規格的服務，維修技術轉型才能推動電動車普及化，帶領產業真正走向減碳世代。

為打造完善環島電網路，VOLVO加速佈建經銷通路DC直流電/AC交流電之充電服務，於2021年底完成11座200kW直流快充站、2022年底前擴增近一倍達21座，而可同時提供Recharge與PHEV車款使用的AC充電樁也完成設置達123座，預計明年底前拓展為137座，整體充電樁數量是國內豪華品牌之最！除了經銷通路外，VOLVO積極與充電運營商合作，包含Noodoe、EValue及EVOASIS，共同打造超過2000座AC充電樁與超過50座DC充電樁（含政府公設）的完善電網，滿足VOLVO電動車車主的使用需求。

國際富豪汽車亦將以一年一車型的速度導入電動車款，並宣布2022全新年式XC40 Recharge以219萬元接單價開放預訂，歡迎全台喜愛VOLVO汽車的車迷朋友盡速親臨展間，近距離感受VOLVO電動車的頂尖科技與北歐豪華魅力。