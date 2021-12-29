南非最新研究顯示，民眾感染Omicron後，能提升對抗Delta的免疫力。

南非最新研究顯示，民眾感染Omicron後，能提升對抗Delta的免疫力，顯示Omicron最終能夠取代Delta，對於目前Omicron、Delta同時在境內大流行的美國、歐洲等多國來說將有重大影響。此外，美國研究顯示，Omicron的潛伏期較Delta及其他變異株都來得短，從4天縮短至3天。

綜合《紐約時報》（New York Times）、美媒CNBC報導，南非非洲衛生研究所（Africa Health Research Institute）昨（28）日公開最新研究成果，研究人員追蹤13名受試者，其中11人感染過Omicron，7人已完整接種新冠疫苗，當中3人接種輝瑞/BNT疫苗，4人施打嬌生疫苗。

研究顯示，感染過Omicron的受試者，對抗Delta變異株的抗體反應提升了4倍，對抗再感染Omicron的抗體反應提升了14倍。

研究據此認為，Omicron將取代Delta，帶領這項研究的南非非洲衛生研究所教授席加爾（Alex Sigal）表示，「Omicron有可能擠掉Delta」，因為Omicron會誘發出能中和Delta的免疫力，使得「更不易感染Delta」。

CNBC指出，這項研究可能對包括美國在內等目前Omicron、Delta同時在境內快速傳播的國家造成「重大影響」，這些國家感染Omicron的人數正在快速增加，但同時導致住院人數上升的Delta變異株仍持續流竄。

研究認為，如果Omicron取代Delta，且證實症狀比過去的變異株都更溫和，「新冠重症的發病率將降低，染疫對個人及社會造成的破壞性也會降低。」這份研究顯示，長遠來看，若Omicron成為主宰全球疫情的變異株，住院率及死亡率都會比Delta肆虐時更少。

研究顯示，Omicron的潛伏期更短。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）昨日也公布重要研究，發現Omicron的潛伏期約只有3天，較Delta及其他變異株更短。

美國CDC追蹤內布拉斯加州一家6口的Omicron群聚感染案例，6人中只有1人完整接種疫苗，有5人過去確診過新冠肺炎，並且都出現症狀，另一人未確診也未打過疫苗，不過曾經出現上呼吸道症狀。

CDC指出這6人相繼出現症狀的時間為33至75小時，潛伏期中位數為3天，顯示患者感染Omicron到首次出現症狀的潛伏期較其他變異株短，過去新冠肺炎的潛伏期約為5天，Delta為4天。

這戶人家感染Omicron後的症狀也較前一次感染輕微，2人有發燒，沒有任何人失去嗅味覺，也沒有人需要送醫，唯一一名過去未確診的家人症狀較複雜，包括咳嗽、關節疼痛、充血（congestion）、發燒及發冷。