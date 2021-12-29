南非最新研究顯示，民眾感染Omicron後，能提升對抗Delta的免疫力。

南非最新研究顯示，民眾感染Omicron後，能提升對抗Delta的免疫力，顯示Omicron最終能夠取代Delta，對於目前Omicron、Delta同時在境內大流行的美國、歐洲等多國來說將有重大影響。此外，美國研究顯示，Omicron的潛伏期較Delta及其他變異株都來得短，從4天縮短至3天。

綜合《紐約時報》（New York Times）、美媒CNBC報導，南非非洲衛生研究所（Africa Health Research Institute）昨（28）日公開最新研究成果，研究人員追蹤13名受試者，其中11人感染過Omicron，7人已完整接種新冠疫苗，當中3人接種輝瑞/BNT疫苗，4人施打嬌生疫苗。

研究顯示，感染過Omicron的受試者，對抗Delta變異株的抗體反應提升了4倍，對抗再感染Omicron的抗體反應提升了14倍。

研究據此認為，Omicron將取代Delta，帶領這項研究的南非非洲衛生研究所教授席加爾（Alex Sigal）表示，「Omicron有可能擠掉Delta」，因為Omicron會誘發出能中和Delta的免疫力，使得「更不易感染Delta」。

CNBC指出，這項研究可能對包括美國在內等目前Omicron、Delta同時在境內快速傳播的國家造成「重大影響」，這些國家感染Omicron的人數正在快速增加，但同時導致住院人數上升的Delta變異株仍持續流竄。

研究認為，如果Omicron取代Delta，且證實症狀比過去的變異株都更溫和，「新冠重症的發病率將降低，染疫對個人及社會造成的破壞性也會降低。」這份研究顯示，長遠來看，若Omicron成為主宰全球疫情的變異株，住院率及死亡率都會比Delta肆虐時更少。

研究顯示，Omicron的潛伏期更短。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）昨日也公布重要研究，發現Omicron的潛伏期約只有3天，較Delta及其他變異株更短。

美國CDC追蹤內布拉斯加州一家6口的Omicron群聚感染案例，6人中只有1人完整接種疫苗，有5人過去確診過新冠肺炎，並且都出現症狀，另一人未確診也未打過疫苗，不過曾經出現上呼吸道症狀。

CDC指出這6人相繼出現症狀的時間為33至75小時，潛伏期中位數為3天，顯示患者感染Omicron到首次出現症狀的潛伏期較其他變異株短，過去新冠肺炎的潛伏期約為5天，Delta為4天。

這戶人家感染Omicron後的症狀也較前一次感染輕微，2人有發燒，沒有任何人失去嗅味覺，也沒有人需要送醫，唯一一名過去未確診的家人症狀較複雜，包括咳嗽、關節疼痛、充血（congestion）、發燒及發冷。

文章來源：Omicron infection appears to protect against Covid delta variant and could displace it, South Africa study finds
文章來源：The C.D.C. significantly lowers its estimate of Omicron’s prevalence nationwide.
文章來源：Nebraska omicron cluster suggests faster symptom onset compared with past Covid variants
文章來源：An early Omicron cluster in the U.S. suggests the variant has a shorter incubation period.

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