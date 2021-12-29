國發會宣布加碼地方創生券，國發會主委龔明鑫今宣布，將自明年1月1日起至4月30日加碼啟動「地方創生行動支付回饋」，祭出每筆消費不限金額，可享30％現金回饋，只要使用台灣Pay綁定金融卡消費，每花100元就可省30元，活動期間每一用戶於每一金融機構，最高回饋上限6000元。

國發會今天新北市坪林區之地方創生券適用店家「坪感覺」舉辦「地方創生加碼回饋記者會」，由國發會主委龔明鑫親自宣布加碼活動，民眾只要在國發會地方創生券適用店家消費，每筆消費不限金額，即可享30％現金回饋，力拚最強回饋率。

龔明鑫說，希望在春節期間返鄉過年之際，透過第二波加碼，民眾能多到地方創生券適用店家走走逛逛，連結食、宿、遊、購等小旅行，共同支持創生店家永續經營。

國發會也持續盤點地方創生店家，就產品或服務符合地方特色DNA，並具備公益性、共好性、在地性等地方創生內涵的店家，經過部會推薦及相關審查程序後，將陸續納入地方創生店家白名單，期盼進一步刺激及引流五倍券消費者為地方發展注入活水，實質協助創生店家減輕因疫情造成的損失及壓力。