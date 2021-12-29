馬上就要進入新的一年，在2022虎年裡會有哪些好事發生？又有哪些需要特別注意的事情？運勢命理網站「生肖運勢天天看」提供12生肖一些忠告，尤其屬鼠、虎、蛇、猴的人運勢較不順，務必提早做準備，讓明年一整年如意、順心、沒煩惱。

▍生肖鼠

虎年不太安穩，會出現各種變動，但變動也帶來了許多機會，可以說是喜憂參半。適合到外地發展，動中求財，可得到意外的金錢收穫。但生活方面要注意開銷，朋友之間的借錢要特別謹慎。

▍生肖牛

告別了本命年的不順，將步入人生新篇章，事業容易高升，得到名譽地位，上班族易被長官提拔，做生意的適合開拓市場，擴大經營規模。屬牛人要好好把握事業貴人，收入高了可計畫購置不動產，好用來抵禦金融危機。

▍生肖虎

開始進入本命年，萬事都要小心。容易發生破財、失業、傷身、疾病等事。不做過於激進的投資，以免給自己的生活帶來一些不確定的影響。注意每個月的開銷，保持收支平衡，有賺錢的機會就好好珍惜，不要好高騖遠。

▍生肖兔

思路清晰，才華橫溢，有利於提升技能，發展事業，研習進修，抓住機遇可為將來的前途打下堅實基礎。非常適合展示自己的能力，在職場生涯中有望獲得提升。 但屬兔人健康運勢不佳，工作之餘要適度休息，緩解自身壓力。

▍生肖龍

虎年偏財運旺，有利於兼職、股票、理財投資方面的進展。姻緣方面追求者多，但多為偏緣，不是很穩定，容易得到後而失去，還是把精力多放到工作學習上。屬龍人不管是財運還是感情都要注意慧眼識人，謹防被誘惑欺騙。

▍生肖蛇

害太歲之年容易有意外傷害、他人暗算、破財等事，開銷破費較大，並易為意外之事而破財、耗財。屬蛇人虎年要多避免口舌是非，一定要妥善處理好人際關係，多注意身邊人，最好少管閒事，將精力放在充實自己上。

▍生肖馬

貴人運勢強勁，各方面往好的方向發展，只要稍作把握，積極作為，定能百尺竿頭更進一步。機遇多多，有合適的都可以大膽去嘗試，做事暢通無阻，容易成功。但屬馬的女性要謹言慎行，不可高調，以防給自己惹來災禍。

▍生肖羊

各種收入都會有增長，工作順利，並會出現重要的貴人相助，虎年大豐收。單身者容易遇到有緣人，進入甜蜜的戀情。屬羊人在事業財運和桃花方面都應積極爭取，有望名利和愛情兼得。但已婚者誘惑力太大，要克制一下，以免影響家庭穩定。

▍生肖猴

無論做什麼都容易犯沖，工作不順，財產縮水，是艱難坎坷的一年。易有被裁員，降職，事業受阻等事情發生。金錢陷阱出現，一不小心就破財，盡量少投資。屬猴人心性安定，吃好睡好不氣餒，在波折中也能尋求機遇，多向外發展會看到曙光。

▍生肖雞

虎年運程依舊不錯，可以在追求財富上付出更大的努力，尋找生財之路，有付出就會有回報。把心思用在事業奮鬥上，即使有些小麻煩也可在貴人相助之下逢凶化吉。正財方面優秀但偏財不旺，千萬不可上賭桌，更不贊成屬雞人做冒險的投資。

▍生肖狗

虎年運勢總體上比較理想，是好運連連的一年。職場上春風得意，人緣好機會較多，並能由成果帶來高收入。偏財也很旺，有意外所得。屬狗人可以藉由貴人運來發展事業，繼而尋求財富機遇，也可以做副業，計畫投資，不過要注意風險，小心官司纏身。

▍生肖豬

社交運不錯，有利於與他人合作，而且小有偏財。虎年看似順遂但也暗藏危機，計畫會被突如其來之事打亂，嚴重還會因此失財惹是非。屬豬的男性異性緣不佳，想脫單比較難。屬豬人最好注意自己的言行，不是自己的緣分也不要強求。

【本文轉載自微信官方帳號「生肖運勢天天看」（ID：sxysttk），經生肖運勢天天看授權轉載】