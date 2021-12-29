張庭和林瑞陽夫妻檔淡出演藝圈後，將重心移往大陸經營微商事業，身價超過1500億，張庭甚至曾自爆「家裡都是錢」，昨(28日)傳出夫妻倆經營的「上海達爾威貿易有限公司」涉嫌傳銷遭查處，被凍結高達6億人民幣(約新台幣26億元)資金，消息一出，引來大陸網友狂灌負評，還登上微博熱搜冠軍。

張庭和林瑞陽近年來在大陸微商產業風生水起，張庭更是以「美容女神」形象為自家產品代言，儘管夫妻倆曾大手筆對鄭州水災豪捐2200萬元台幣，但昨公司遭大陸當局鎖定後，網路風向立刻一面倒狂批兩人，這種微商傳銷就是騙局！」、「他們會員拉人模式比安利、如新更誇張。」、「終於被查了。」

甚至還有網友指控，有人用他們公司賣的面膜用到皮膚爛掉，另有網友分享，認為張庭是個好演員，但經商後一切都走樣，甚至有人發現張庭公司的粉絲都是「大媽級人物」，然而粉絲也不甘示弱護航，「彩虹，總會在雨後如期出現」、「樹大招風，清者自清」。

張庭今早回應此事。（圖／翻攝自張庭微博）

對此，張庭也在早上7點發文回應，轉發公司微博「TST庭秘密」凌晨發的聲明：「上海達爾威貿易有限公司是一家合法經營的公司，自成立以來始終遵從政府指導，堅持合法經營，依法納稅。非常感謝河北石家莊政府指導我司排查風險，目前公司運營一切正常，我司將積極配合相關部門工作。」