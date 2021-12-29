為解決夏季蚊蟲惱人問題，台東縣東海國小學生團隊結合程式設計與感應裝置，研發可偵測二氧化碳濃度的「智慧提醒捕蚊陷阱」，模擬人類呼吸頻率，讓蚊子更容易「自投羅網」，獲頒台東縣青少年發明科技競賽特優。

在壓克力箱上方開個口，放進連接開口的黑色管子，作為蚊子進入的通道，箱內置有二氧化碳發酵瓶，引誘蚊子自投羅網。不同於網路上常見的捕蚊陷阱，箱內多了1塊電路板，連接蓋住黑管下方出口的透明片，經編寫程式後，透明片可規律的自動開合，模擬人類呼吸頻率，「吸的時候會關起來，吐則打開釋放二氧化碳」，誘使蚊子更容易上當。

而電路板上更裝設了物聯網感測器，可自動偵測箱內的二氧化碳濃度，當濃度低於450 ppm，就會連動手機APP發送通知，提醒更換二氧化碳發酵液體。東海國小6年級學生王翊丞、劉宣成、張志光、楊祜設計的「智慧提醒捕蚊陷阱」獲得特優肯定，將進軍全國賽。

王翊丞表示，當初抱著姑且一試的心態加入學校的程式應用社團，沒想到一玩就玩出興趣，這是他第2次參加發明科技競賽，也更熟悉機具應用、做模型以及寫程式的技巧。楊祜則說，程式設計很有趣，像拼積木，難得有機會參賽，「看到各種不同的人才，針對各種問題設計解決方案，很佩服他們。」

東海國小成立程式應用社團，指導5年級學生操作積木式程式語言，到了6年級則嘗試外接感應設備。老師高偉堯表示，呼應主題防蚊大作戰，首先引導學生放射性思考，找出預防蚊蟲的各種可能性，最後歸納出可行方案、動手實作，激發學生運用所學知識，解決生活中的問題。