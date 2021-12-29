民進黨積極推動新竹縣市合併升格，國民黨則拋出竹竹苗併，即便民進黨籍新竹市長林智堅已表態，不參選合併後的大新竹市長，民進黨立法院黨團總召柯建銘表態，立法院臨時會要完成《地制法》修正草案三讀通過，並要求在野黨表態。對此，民眾黨立委高虹安今表示，林智堅選不選跟竹竹是否合併升格是兩件事情，臨時會可以討論《地制法》修法，但不要預設立場要完成三讀。

針對縣市合併升格議題，近期各界討論多元，有人認為維持現狀，有人則主張竹竹苗併，民眾意見跟期待分歧，高虹安認為，在這樣情況下，中央跟地方更應該啟動廣泛討論，相關計畫修法取得共識後再推動。

高虹安表示，不論是竹竹併或竹竹苗並，首要的是地方首長好好討論共同治理缺失，需要優先合作處理的部分，滿足市民福祉後，再談如何合併。

柯建銘表態立法院臨時會要處理《地制法》修法，目標要完成三讀，高虹安說，並非林智堅宣布不參選，就要支持修法，這是兩件事情，《地制法》修法是可以討論，但不要預設立場。

高虹安質疑，柯建銘所提的《地制法》修正草案，把「且」改成「或」，只修一個字，且沒有行政院跟其他委員對案版本，行政院應該對於竹竹併或竹竹苗併提出規畫跟態度，才能啟動實質討論，而不是空談。